Лукашенко заявил, что КС намерен возглавить всю белорусскую оппозицию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Координационный совет белорусской оппозиции намерен возглавить протестное движение в республике. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Цель координационного совета одна - оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в стране «есть попытка захватить власть, но пути разные».

Глава Белоруссии считает, что «как бы ни управляли» республикой из-за границы, внутри нее достаточно «активных организаторов и проводников политики» — десятки и тысячи.

«Многие, как ячейки на предприятиях по 3-5 человек, а где-то - по 10 на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов», — выразил мнение Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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