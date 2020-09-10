Мэр Краснодара Первышов вылечился от коронавируса
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Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что выписался из больницы по выздоровлению от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Выписали из больницы, лечение прошло успешно», — написал градоначальник.
Он добавил, что до субботы, 12 сентября, будет оставаться на домашней изоляции.
О госпитализации главы Краснодара стало известно в конце августа. Он отмечал, что заболел, несмотря на ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
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