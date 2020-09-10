Киев обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что Киев беспокоит сближение России и Белоруссии.

По его словам, в запланированном визите президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву будет обсуждаться интеграция двух стран.

Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — заявил Кизим в интервью, опубликованном на сайте «Громадское ТВ».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любое ослабление суверенитета Белоруссии и укрепление позиций РФ в республике представляет опасность для Киева.

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