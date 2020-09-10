Зеленский впервые с начала пандемии выедет за рубеж

Президент Украины Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Австрию 15-16 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

«В рамках визита запланированы переговоры главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Кроме того, Зеленский вместе с женой будут присутствовать на презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

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