Экс-спикер Рады заявил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
РИА «Новости»

Экс-спикер Рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства в битве под Оршей, которая прошла 8 сентября 1514 года. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам парламентария, победа в этом сражении была «общей и великой», она «запечатлена в истории».

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — написал Парубий.

Битва под Оршей случилась во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако Русское государство одержало победу в войне. В его состав были включены смоленские земли.

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