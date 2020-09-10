Экс-спикер Рады заявил о «разгроме» украинцами «жадных московитов»

Экс-спикер Рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий заявил, что «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства в битве под Оршей, которая прошла 8 сентября 1514 года. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам парламентария, победа в этом сражении была «общей и великой», она «запечатлена в истории».

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — написал Парубий.

Битва под Оршей случилась во время русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако Русское государство одержало победу в войне. В его состав были включены смоленские земли.

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