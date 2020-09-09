Богдан покинул Украину после интервью Гордону

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан покинул Украину. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что принял данное решение из-за поступающих угроз физической расправы.

Политик уточнил, что пересек границу с Румынией.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь», — написал Богдан.

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