Экс-глава офиса Зеленского оценил выполнение Киевом «нормандских» обещаний

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев так и не выполнил обещаний, которые были даны российскому лидеру во время встречи в «нормандском формате» в декабре 2019 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, в ходе саммита «нормандской четверки» переговоры переходили сложно, но Путин «очень уважительно» общался с украинским коллегой.

Тем не менее, Киев не сдержал обещаний, данных российскому лидеру на этой встрече.

«Наобещали одно – не сделали ничего», — отметил Богдан.

Он также рассказал, что наблюдает «дипломатический провал», когда по итогам телефонного разговора между Путиным и Зеленским публикуются различные пресс-релизы.

«Это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо», — сказал Богдан.

Ранее заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что говорить о новом саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано», так как прежде Украина должна выполнить взятые на себя обязательства.

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