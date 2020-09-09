Экс-глава офиса Зеленского рассказал о срыве спецоперации с ЧВК «Вагнер»

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о срыве спецоперации боевиков «Вагнера» в интервью Дмитрию Гордону на YouTube.

Он отметил, что спецоперация носила характер «суперсекретной и суперсерьезной». Экс-глава офиса Зеленского также добавил, что в Венесуэле была заранее создана специальная фирма, куда были наняты боевики «Вагнера».

«Ее (спецоперацию. — «Газета.Ru») разрушил один телефонный звонок», — сказал Богдан.

Однако он не уточнил, кем именно был совершен этот звонок.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

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