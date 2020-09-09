В ЕС призвали скорее ввести санкции против Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter призвал ускорить введение санкций против белорусских властей.

«Призываю ускорить процесс санкций», — написал он.

Он также заявил, что «политические преследования в Белоруссии, включая задержания по политическим мотивам и принудительную ссылку, должны быть прекращены».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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