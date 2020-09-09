Германия передала образцы Навального в ОЗХО

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Министерство обороны Германии передало Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы проб Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Минобороны ФРГ.

«Результаты проб были переданы в организацию (ОЗХО. — прим. ред). Россия является членом этой организации», — сказал он.

Агентство также сообщает, что представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц в этой связи отметила, что в Берлине не видят причин для передачи России доказательств, якобы опираясь на которые Германия обвинила РФ в отравлении Навального.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Берлин неподобающе относится к законным запросам России по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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