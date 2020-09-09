СК: Колесникова и Знак заключены под стражу
Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак заключены под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет республики в своем Telegram-канале.
«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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