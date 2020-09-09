МИД РФ выразил протест послу Германии из-за ультиматумов в адрес России
Послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру выражен протест во время его визита в МИД РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Германии не знают, когда ответят на запрос России по Навальному
— Иностранцы вновь продают российские акции