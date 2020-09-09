Додон баллотируется на второй президентский срок

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принял решение баллотироваться на второй срок ради стабильности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 9 сентября действующий глава государства подал документы в Центральную избирательную комиссию, чтобы зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку его выдвижения.

«Нужно продолжить социально-экономические инициативы, которые были начаты во время моего первого мандата. Я считаю, что в условиях экономического и пандемического кризиса стране и народу нужна стабильность», — сказал Додон.

Он также добавил, что в настоящее время Молдавии нужен сильный, ответственный лидер, уважающий свою страну и народ.

Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября.

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