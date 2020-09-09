Песков призвал не проводить параллелей между ситуацией в Белоруссии и в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвал не проводить параллелей между ситуацией в двух странах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в РФ иная политическая культура, другой политический ландшафт и тенденции.

«Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Все-таки хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, два разных суверенных государства», — сказал Песков.

Он отметил, что обобщения тут были бы неверными.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.