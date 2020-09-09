Лукашенко назначил нового генпрокурора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генпрокурора республики — Андрея Шведа. Об этом сообщает госагентство «БелТА».
Ранее Швед возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.
«Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — заявил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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