Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генпрокурора республики — Андрея Шведа. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Ранее Швед возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

«Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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