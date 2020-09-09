Лукашенко считает, что ряд полномочий президента Белоруссии необходимо передать

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые полномочия президента республики необходимо передавать другим ветвям власти, однако в стране должен быть крепкий лидер.

«Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, подчеркиваю – отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти», — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия — это «государства славянские, где нужен крепкий лидер», обладающий определенными полномочиями.

«В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент», — добавил он в интервью российским телеканалам.

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