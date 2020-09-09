Соратники Колесниковой по-прежнему не знают о ее местонахождении

Координационный совет белорусской оппозиции не располагает информацией о местонахождении члена президиума Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова.

«Нет, информации нет. Нас это беспокоит. Так быть не должно», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Колесникова задержана при попытке незаконного пересечения границы и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257. 247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудов). До этого сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении политика.

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