Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам.

По ее словам, россияне и белорусы всегда были друзьями, поэтому важно не испортить отношения между народами.

Кроме того, политик поблагодарила россиян, которые поддерживают акции протестов.

«Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают сопротивление народа незаконно удерживающему власть диктатору. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности», — сказала она.

Также Тихановская выразила благодарность российским независимым журналистам, освещающим события в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Договариваться опасно»: что будет с протестом в Белоруссии

— Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии

— Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России