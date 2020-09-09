США готовы ввести дополнительные санкции против Белоруссии

США вместе с союзниками могут ввести дополнительные адресные санкции против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Майкла Помпео.

В документе говорится, что ограничения будут нацелены на привлечение к ответственности причастных к нарушениям в республике прав человека и репрессиям.

Госдепартамент также призвал Минск перестать применять силу к белорусским гражданам, освободить всех несправедливо задержанных и перейти к диалогу с подлинными представителями общества республики.

Кроме того, там взволнованы ситуацией вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.