Прямой линии Путина в 2020 году не будет

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в 2020 году не состоится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Поэтому, по словам Пескова, проводить прямую линию в нынешнем году в ее традиционном формате было бы излишним.

Элементы прямой линии, позволяющие президенту получить обратную связь от граждан, планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре 2020 года.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019 года. Она стала 17-й по счету, впервые выйдя в эфир в 2001 году. Ежегодная большая пресс-конференция также проводится ежегодно с 2001 года.