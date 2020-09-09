США могут ввести новые санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты рассматривают новые санкции против Минска из-за ситуации вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет РИА «Новости».

Помпео сообщил, что США в координации со своими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, «кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии».

Американский госсекретарь отметил, что США глубоко обеспокоены сообщениями о «похищении» Колесниковой и попытках насильственно выдворить на Украину ее и членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Американская сторона призвала белорусские власти «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, Кравцов и Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникову на границе задержали.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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