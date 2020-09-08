Генсек НАТО обсудил Белоруссию с МИД Польши и Прибалтики

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главами МИД Польши, Эстонии, Латвии и Литвы кризис в Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление альянса.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», — говорится в документе.

Отмечается, что Столтенберг назвал нарушением международных норм задержания и похищения оппозиционных деятелей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заверил, что «просто так не уйдет»

— Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

— Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом