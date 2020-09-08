ЕС ждет, что власти Белоруссии в срочном порядке начнут национальный диалог

Евросоюз ожидает, что власти Белоруссии в срочном порядке прекратят политические преследования и инициируют инклюзивный национальный диалог. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии и Внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

По словам Стано, белорусскому лидеру следует сосредоточиться на том, как взаимодействовать с народом республики и удовлетворять его демократические требования.

«В срочном порядке мы ожидаем, что белорусские власти прекратят политические преследования и начнут инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа», — сказал Стано.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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