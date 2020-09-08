Лукашенко допустил, что «немного пересидел» на должности президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что мог переборщить с нахождением на должности главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, возможно, я немного пересидел», — заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что лишь он в настоящий момент способен «защитить белорусов».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых победил находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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