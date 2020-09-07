Милиция приняла заявление о пропаже Колесниковой

Белорусская милиция приступила к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты республики Виктор Бабарико в своем Telegram-канале.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Координационный совет призвал власти страны немедленно освободить их. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации.

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