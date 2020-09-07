МИД Великобритании вызвал российского посла из-за Навального

МИД Великобритании вызвал посла РФ Андрея Келина из-за ситуации с Алексеем Навальным, недавно выведенным из комы. Об этом в Twitter сообщил глава МИДа страны Доминик Рааб.

«Сегодня Великобритания вызвала российского посла в Соединенном Королевстве, чтобы выразить глубокою озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно недопустимо, чтобы запрещенное химическое оружие было использовано, а Россия должна провести полномасштабное, прозрачное расследование», — говорится в сообщении.

Глава британского МИДа отметил, что «с облегчением» узнал о выходе Навального из комы.

Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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