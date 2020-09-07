Пресс-секретарь Тимошенко ответила на вопрос об ее уходе из политики

Пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, Марина Сорока, назвала «бредом» сообщения СМИ о якобы уходе Тимошенко из большой политики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ранее украинское издание «Вести» опубликовало сообщение, согласно которому Тимошенко якобы собирается уходить из большой политики.

«Добрый день. Бред не комментирую», - сказала Сорока в ответ на вопрос об уходе Тимошенко из большой политики.

Ранее Сорока сообщила, что состояние политика остается тяжелым. Как пишут СМИ, в настоящее время Тимошенко подключена к ИВЛ.

О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа.

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