Лукашенко не войдет в первую версию «черного списка» ЕС

Европейский союз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии. Однако президент республики Александр Лукашенко в него включен не будет, сообщает Reuters со ссылкой на дипломата из ЕС.

В «черный список», который будет сформирован из-за «сфальсифицированных выборов в Белоруссии», войдут различные чиновники, в том числе, глава МВД страны.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17 именам», — сказал один дипломат из ЕС.

По словам источника, в списке будут значиться только чиновники, «ответственные за выборы, насилие и репрессии». Притом Лукашенко в первой версии списка не будет.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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