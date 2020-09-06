Глава МВД Белоруссии назвал милицию страны самой гуманной в мире

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в мире нет более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции, пишет РИА «Новости».

Глава МВД отметил, что милицейских «пытаются затроллить какими-то синяками», полученными протестующими.

«У некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен», — сказал Караев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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