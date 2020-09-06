Евросоюз упрекнули в потере авторитета из-за ситуации в Белоруссии

Доверие к Европейскому союзу снижается из-за его бездействия в отношении Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Financial Times.

По его мнению, Евросоюзу следует оказать «конкретную помощь» оппозиции Белоруссии. Линкявичюс подчеркнул, что действия ЕС в настоящее время «разрознены и не производят никакого впечатления на власть имущих».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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