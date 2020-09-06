Трамп обвинил вдову Джобса в растрате денег на фейки

Президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных от мужа денег на фейки.

Президент отметил, что вдова Джобса публикует ложные новости в журнале The Atlantic во главе с главным редактором Джеффри Голдбергом.

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп.

Глава государства также призвал своих сторонников «писать ей, звонить ей и показать свои чувства».

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