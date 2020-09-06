Президент Сербии сообщил Лаврову об итогах переговоров в США

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора проинформировал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова об итогах переговоров в Вашингтоне по вопросу Косова, сообщает МИД России.

«Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», – указано в сообщении.

Российская сторона подчеркнула свою приверженность урегулированию проблемы Косова на основе резолюции Совета Безопасности ООН, отмечает МИД.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. Переговоры прошли в Вашингтоне.

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