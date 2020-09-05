Польша обещает поддержку подвергшимся репрессиям белорусам
Польша поддержит всех граждан Белоруссии, подвергшихся «политическим репрессиям», заявил руководитель канцелярии польского премьера Михал Дворчик. Об этом сообщает ТАСС.
Польская сторона «протестует против всех форм репрессии» в отношении представителей гражданского общества в Белоруссии и в особенности в отношении Координационного совета белорусской оппозиции, подчеркнул Дворчик.
По словам руководителя канцелярии, правительство Польши предоставит опеку всем подвергшимся репрессиям белорусам в соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого.
С таким заявлением Дворчик выступил в ходе совместной пресс-конференции с членом президиума КС оппозиции Белоруссии Ольгой Ковальковой, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ковалькова выехала из Белоруссии в Варшаву.
До этого она и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета по трансферу власти.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.
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