Киев объяснил санкции России против депутатов Рады ситуацией с Навальным

Россия расширила санкционный список граждан Украины на фоне «ряда скандальных событий», указано в официальном комментарии киевских властей, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

В частности, власти Украины указывают на ситуацию с Алексеем Навальным и на политический кризис в Белоруссии, которые «резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации».

По мнению Киева, Россия расширила санкционный список, чтобы «защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны».

Ранее сообщалось, что Россия ввела экономические санкции против 41 гражданина Украины, в том числе против бывшего президента страны Петра Порошенко и ряда депутатов Верховной рады.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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