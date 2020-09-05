Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Белоруссии

Доверенное лицо баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула страну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Координационного совета белорусской оппозиции.

На данный момент Ковалькова находится в Варшаве, заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Ковалькова и другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский были задержаны.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Во время протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

После этого в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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