В ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциями

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Брюссель ужесточит санкции против Минска, если президента Белоруссии Александр Лукашенко не отреагирует на требования Евросоюза.

По его словам, в ЕС не признают выборы в Белоруссии, поэтому приняли решение о санкциях, которые вступят в ближайшее время.

«Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции», — сказал Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

Он добавил, что Евросоюз требует от действующего главы Белоруссии переговоров с оппозицией, проведения новых выборов и прекращения насилия против участников протеста.

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