Вован и Лексус отвергли свою причастность к «переговорам Берлина и Варшавы»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что непричастны к предполагаемому разговору Берлина и Варшавы, который перехватила белорусские спецслужбы, передает РИА «Новости».

«Мы к этому не имеем отношения», — сказал Кузнецов.

Аудиозапись разговора была обнародована белорусским государственным телеканалом ОНТ вечером в пятницу, 4 сентября. На ней беседуют якобы представители Варшавы и Берлина. В ходе разговора они в том числе обсудили инцидент с блогером Алексеем Навальным. На записи слышно, что «представитель ФРГ» сказал, что подтверждение отравления Навального не так важно, поскольку на войне «всякие методы хороши».

На этот разговор ссылался президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер утверждал, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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