Минск передал ФСБ РФ запись предполагаемого разговора Берлина и Варшавы о Навальном

Белоруссия сторона передала ФСБ России аудиозапись предполагаемого разговора Берлина и Варшавы об «отравлении» блогера Алексея Навального, который перехватили спецслужбы республики. Об этом в эфире государственного телеканала республики ОНТ сказала ведущая вечернего новостного выпуска.

«Добытая спецслужбами информация передана в ФСБ», — сообщила журналистка.

На этот разговор ссылался президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Лукашенко утверждал, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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