Минск призвал Запад проявить беспристрастность

Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков призвал страны Запада проявить беспристрастность и не вводить санкции против республики, поскольку они навредят всем. Об этом он сказал по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», инициатором которой выступила Эстония, передает Sputnik.Беларусь.

Он отметил, что Минск никогда не приемлет внешнее вмешательство.

«Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем, в том числе и их инициаторам», — сказал Рыбаков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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