Замгоссекретаря США обсудил с послом России ситуацию с Навальным
Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн обсудил с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым ситуацию вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса.
Бигэн отметил серьезную обеспокоенность американской стороны насчет выводов властей Германии о том, что Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок.
Отмечается, что замгоссекретаря призвал Москву в полной мере сотрудничать с расследованием данного нападения, которое ведет международное сообщество.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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