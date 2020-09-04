NYT сообщила о возможном выходе США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО, если его переизберут на второй срок. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, такую точку зрения высказывают некоторые бывшие чиновники Соединенных Штатов и представители стран — союзников Вашингтона.

Например, в мемуарах экс-помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона описан случай, когда президент якобы допускал такую возможность.

Кроме того, экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли отмечал, что отговаривал Трампа от выхода США из НАТО.

По мнению издания, если Трампа переизберут на второй строк, то он, окруженный неопытными помощниками в сфере национальной безопасности и воодушевленный переизбранием, может подорвать членство США в НАТО или вовсе покинуть Североатлантический Альянс.

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