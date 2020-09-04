В Кремле оценили идею Дерипаски перенести российскую столицу

В Кремли прокомментировали идею бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Дерипаска имеет право на такую точку зрения.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — отметил Песков.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов также предлагал перенести столицу России за Урал.