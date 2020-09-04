Песков оценил заинтересованность других стран в случившемся с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает быть последовательной и осторожной в акцентировании версий произошедшего с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, версия об отравлении россиянина появилась с первых дней его госпитализации в Омске, однако врачи эту версию не подтвердили.

«Сейчас мы знаем, что по заявлению представителей и канцлера ФРГ немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. Здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами», — сказал представитель Кремля, отметив, что российская сторона рассчитывает получить всю информацию об этом веществе.

Он отметил, что это поможет действиям специалистов из МВД РФ.

«Началась доследственная проверка. Если найдет свое подтверждение информация о каких-либо отравляющих веществах у пациента, то последует и де-юре открытие следствия», — напомнил Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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