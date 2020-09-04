В Кремле ответили на вопрос, когда Лукашенко приедет в Москву
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, приедет ли белорусский лидер Александр Лукашенко в Москву, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Визит Лукашенко состоится. Он готовится в эти дни. Точную дату мы сообщим своевременно», — уточнил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Минск, где переговорил с президентом Белоруссии и белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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