В Кремле ответили на вопрос, когда Лукашенко приедет в Москву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, приедет ли белорусский лидер Александр Лукашенко в Москву, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Визит Лукашенко состоится. Он готовится в эти дни. Точную дату мы сообщим своевременно», — уточнил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Минск, где переговорил с президентом Белоруссии и белорусским коллегой Сергеем Румасом.

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