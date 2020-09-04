В КПРФ считают монтажом заявление Зюганова о сожженных Гитлером «сволочах»

Пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко прокомментировал видеозапись, на которой лидер КПРФ Геннадий Зюганов называет сожженных фюрером Германии Адольфом Гитлером людей «сволочью».

Он сказал, что по данному вопросу необходимо звонить юристу Илье Ремесло, который и опубликовал соответствующую видеозапись на своей странице в Twitter.

«Есть такой Илья Ремесло, вот ему надо звонить и спросить, как он нарезал, как он монтировал и как он сделал это дело», — заявил он корреспонденту «Газеты.Ru».

Ющенко также назвал публикацию Реместо «паскудничеством недожурналистов» и призвал не выводить ее обсуждение на серьезный уровень.

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