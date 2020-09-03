Бывший вице-премьер Украины спрогнозировал новый «майдан»

Бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный предсказал стране новый «майдан» из-за некомпетентной политики президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному Майдану, это и так понятно. Пока вещи, которые звучат из уст Зеленского и Ермака, продолжаются, все это закончится Майданом», — сказал Бессмертный.

По его словам, Европу скоро ожидают «события», на фоне которых «майдан» покажется локальным конфликтом.

В заключении Бессмертный пояснил, что на Украине любой власти «дают пинка» каждые десять лет, а грядущий Майдан станет четвертым в его жизни.

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