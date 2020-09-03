На Украине возбудят уголовное дело за запрет проведения выборов в Донбассе

Печерский суд Киева обязал генеральную прокуратуру республики возбудить уголовное на глав Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций по факту отмены местных выборов на подконтрольной территории юго-востока Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Печерский районный суд города Киева <...> обязал Генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павлом Кириленко и Сергеем Гайдаем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее украинский ЦИК принял решение отменить местные выборы в Донбассе из-за «невозможности их проведения».

Уголовное дело против Кириленко и Гайдая будет возбуждено по статьям «Воспрепятствование осуществлению избирательного права», «Нарушение равноправия граждан» и другим.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года. Избирательная кампания в стране начнется 5 сентября.

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