Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за эпидемиологическую ситуацию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо за эпидемиологическую ситуацию в штате. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Глава государства призвал прокуроров штата провести расследование в отношении действий губернатора в ситуации с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате и ростом числа летальных исходов.

Президент указал на то, что в домах престарелых скончались 11 тыс. граждан.

Трамп подчеркнул, что Куомо проявил некомпетентность.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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