Послы стран НАТО проведут внеплановую встречу

Послы стран-участниц альянса НАТО соберутся в пятницу, 4 сентября, на внеплановую встречу, сообщает Bloomberg.

Североатлантический Совет проведет встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, гласит заявление пресс-службы альянса.

Как сообщило агентство, темой их разговора станет ситуация с Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в коме в Германии. В самих документах НАТО тема встречи не указана, однако говорится, что итоговая пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга будет идти с переводом на русский язык.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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