В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что от президента республики Александра Вучича на переговорах в Вашингтоне потребовали признать независимость Косово, сообщает газета «Вечерние новости».

«Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. От 20 присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало», — сказал Мали.

Он добавил, что на Вучича оказывается огромное давление, и не известно, сможет ли президент с этим справиться.

Переговоры между Косово и Белградом в Вашингтоне начались 3 сентября. На встрече не планировалось обсуждение политических вопросов, предметом диалога называлось экономическое взаимодействие.

Вашингтон, в свою очередь, надеется в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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